Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında çeşitli suç isnadı ile ifadeler bulunan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock adlı programı kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik merkez ile Kurtalan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 avukat ve bir örgüte müzahir şirkette müdürlük yapan 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.