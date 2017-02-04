Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Osmangazi ilçesinde ikamet eden E.F’yi telefonla arayan bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. E.F’nin kredi kartından alışveriş yapıldığı ve iptal etmek için şifresini isteyen şüpheli, E.K adına bir hesaba önce 9 bin 900, sonra 8 bin 750 TL olmak üzere toplam 18 bin 650 TL havale etti. Dolandırıldığını anlayan E.F, polise müracaatta bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.