Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen hain terör saldırısında 14 asker şehit olurken, 55 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardından yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınan Komando Onbaşı Mesut yaşar (25), 48 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Komando Yaşar’ın naaşı, Kayseri 12. Hava Üst Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Yeşilkent Mezarlığı’nda bulunan Kaplanlar Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile askeri erkan, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede şehidin annesi Ayten ve kız kardeşi Merve, protokol ile birlikte saf tuttu. 3 kardeşten en büyüğü olan Şehit Komanda Mesut Yaşar’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Yeşildere Mezarlığı’na götürüldü.