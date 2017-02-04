Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışının geçen hafta sonu başladığı ve bu hafta başında etkisini artırdığı Giresun'da, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekibinde yer alan işçi Bülent Kalpakçıoğlu'nun, battaniyelerinin bitmesi üzerine köpeğin üzerine kendi montunu örtmesi tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.Ardından İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise "Tomi" adını verdikleri köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu.Son 60 yılın en fazla karın yağdığı, sahilde ilk kez kar yüksekliğinin 66 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5-2 metre ölçüldüğü kentte, Zağnos Vadisi Parkı'nda donan göletteki 2 kuğuyu kurtarmaya çalışan belediye çalışanının çabası dikkati çekti.

BİRİ TULUM GİYEREK BUZLU GÖLETE GİRDİ

Soğuk hava ve kar sebebiyle yüzeyi donan göletteki 2 kuğuyu kurtarmaya çalışan iki Trabzon Büyükşehir Belediyesi işçisi, kürekle buzlu yüzeyi kırarak hayvanlara ulaşmaya çalıştı.Bunda başarılı olamayan işçilerden biri tulum giyerek buzlu gölete girdi. Gölette güçlükle ilerleyen işçi, kuğuları kıyıya çıkardı.Hayvanların ürkerek 60 santimetreyi aşkın karda kaçması karşısında belediye çalışanı, kar içinde bir süre kovaladığı kuğuları kucağına aldı. Kuğuları okşayarak yatıştıran işçi, ardından güvenli bir alana götürdü.

İşçinin soğuğa ve kara aldırmadan kuğuları kurtarmak için verdiği mücadele, bir fotoğrafçının objektifine yansıdı.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, çok yoğun kar yağışının yaşandığı Trabzon'da çalışan personelin, sokakta kalan kedi, köpek ve kuşlar için çeşitli yerlere yiyecekler koyduğunu belirterek, "Sevgi dolu Trabzon'umuzda, buz tutan göldeki güzelliğin timsali kuğuların canını kurtarmak için buzlu suya girmekten tereddüt etmeyen çalışanlarımızla ve Trabzon'umuzla gurur duyuyorum." dedi.