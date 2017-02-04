Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi Çakallık mevkisinde annesiyle yaşayan Sevgi Büyükdeligöz'den (7) bir süre haber alamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında komşuları, çocuğun evlerinin yanındaki yaklaşık 2,5 metre derinlikteki lağım için açıldığı belirtilen çukura düştüğünü fark ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından su dolu çukurdan çıkarıldıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi. Sevgi Büyükdeligöz'ün cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Buradaki incelemenin ardından hazırlanan ön otopsi raporunda çocuğun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Büyükdeligöz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.



Cenazeyi teslim alan çocuğun yakınlarından Mutlu Can, çocuğun çukurun etrafında çamurla oynarken ayağı kayarak suya düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi. Çocuğun dayısı Mustafa Durmaz, Sevgi'nin kaybolmadan önce arkadaşlarıyla evlerinin bahçesinde oynadığını öğrendiklerini belirterek, "Evin sahibinin eşi lağım dolu çukurun yanında bir çocuk montu fark ediyor. Kocasına söylüyor. Çukurda Sevgi'yi görüp hemen çıkartıyorlar ama yeğenim maalesef hayatını kaybediyor." dedi.

Babası Mustafa Kemal Büyükdeligöz'ün 6 yıl önce Serik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ve annesiyle yaşadığı öğrenilen Büyükdeligöz'ün cenazesinin, bugün Serik ilçesindeki mezarlıkta babasının yanında toprağa verileceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.