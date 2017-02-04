Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıldır Gölü Sosyal Tesisleri önünde üzeri buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde yapılan dördüncü Çıldır Kristal Göl Kış Şöleni büyük bir katılımla gerçekleşti. Şölene üst düzey bürokratlar, kamu kurum amirleri,siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda şehir içi ve şehir dışından vatandaş katıldı. Program çerçevesinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından etkinlik çerçevesinde düzenlenen yarışlara geçildi. Birbirinden çekişmeli geçen yarışlar izleyiciler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Atlı kızak, rahvan at yarışı, dörtnal at yarışı, atlı okçuluk ve atlı cirit oyunları son derece çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Büyük heyecana sahne alan yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekibinin gösterisi izleyicileri mest ederken, program sonunda şölene katılan vatandaşların hep birlikte donmuş göl üzerinde davul zurna eşliğinde çekmiş oldukları halaylarla şölen sona erdi.