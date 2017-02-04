Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dünyada nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde görüntülendi. Karakoçan ilçesinden Çayağzi köyüne giden İsa Mutlu, otomobilin önüne çıkan 3 vaşağı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde bir süre araç önünde koşan vaşaklar daha sonra karla kaplı alana girerek izlerini kaybettiriyor.

Vaşakların, Elazığ’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından aç kaldıkları için yerleşim yerlerine yakın bölgelere kadar geldiği tahmin ediliyor.