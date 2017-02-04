Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da çalıştığı inşaatta vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak ölen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Remzi Ersu, Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Tokluca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Nuru Ersu, yoksulluk nedeniyle oğlunun İstanbul'a çalışmaya gittiğini belirtirken, arkadaşları ise Remzi'nin kaymakam olma hayalinin olduğunu söyledi.





CENAZESİ 2 GÜN SONRA AİLESİNE GİTTİ

Okulun yarı yıl tatiline girmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce İstanbul'daki yakınlarının yanına giden Remzu Ersu, Esenyurt'ta bulunan Nazım Hikmet Bulvarı'nda inşaatta tanıdıklarını vasıtasıyla işe girererek çalışmaya başladı.

Ersu, işe girdiğinin 3'ü günü yeğeni 19 yaşındaki Sefer Deli ile birlikte vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak ağır yaralandı. Ersu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğeni Sefer Deli'nin tedavisi ise sürüyor. Büyük üzüntüye neden olan üniversite öğrencisinin cenazesi 2 gün önce ailesine teslim edildi. İstanbul'da kiralanan bir otobüsle yola çıkan aile ve Ersu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde Van'a ulaştı.





12 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜYDÜ

Van'da Başkale Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan Ersu'nun cenazesi, buradan da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin arkadaşları için tahsis ettiği bir otobüs ve yakınlarının oluşturduğu araç konvoyu ile kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tokluca Mahallesine getirildi. Cenaze burada da gözyaşları arasında Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası gözyaşları içerisinde oğlunu anlatan 50 yaşındaki baba Mehmet Nuri Ersu, 12 çocuğunun en büyüğünün Remzi olduğunu söyledi. Çifçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten baba Ersu, yaşadıkları yoksulluk yüzünden oğlunun okul harçlığını çıkarmak için İstanbul'a çalışmaya gittiğini anlattı.





HAYALİ KAYMAKAM OLMAKTI

Cenazeye katılan üniversite arkadaşları ise Remzi Ersu'nun sessiz, sakin bir kişiliğe sahip olduğunu en büyük hayalinin de kaymakam olmak olduğunu söyediler. Yetkililerden aileye yardım edilmesini isteyen arkadaşları, Remzi'nin isminin de üniversitede yaşatılmasını istedi.