Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Bitlis Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem
04.02.2017 - 20:06 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
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444180 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444180.aspx
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