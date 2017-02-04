Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.



Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.