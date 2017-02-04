Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 3 önemli havuç üretim merkezlerinden biri olan Kırıkhan ilçesinde, Aralık ayında başlayan havuç hasadı devam ediyor. Kurak geçen mevsimde ürünü sulamak için ek maliyetler yüklenen üretici, düşük rekoltenin de etkisiyle çifte sıkıntı yaşıyor. Kurak geçen mevsimde ürünü sulamak için ek maliyetler yüklenen üretici, düşük rekoltenin de etkisiyle çifte sıkıntı yaşıyor.

PAZARLARDA 2 KATI FİYATINA SATILIYOR

Kırıkhan'da yıllardır havuç üretimi yaparak dış ülkelere ihraç eden üretici Mutlu Vural, havucun tarladan çıkış fiyatı ile tezgahlarda satılan fiyatının arasında yaklaşık 2 kat fark olduğunu belirterek, "Bizim üretici olarak yaptığımız fiyatlandırma pazarlara çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Bizim sattığımızın iki katı fiyatına pazarlarda satılıyor, bu da bizi mağdur ediyor. Ürünü bizden alıp sebze hallerine satan tüccarlar bizden daha fazla para kazanıyor" dedi.

''SU PROBLEMİ YAŞIYORUZ''

Geçtiğimiz yıl yazın kurak geçmesinden dolayı su problemi yaşadıklarını belirten Vural, "Havucu ektikten sonra mecburen yer altı suyunu kullanmak zorunda kaldık ve bu da elektrik faturalarımızın şişmesine sebep oluyor. Geçen yıla nazaran mahsulün fiyatı daha yüksek satışlarımızda iyi ancak bizler yer altı sularını kullandığımız için aradaki fark elektrik masrafına gidiyor" dedi.

''HAVUÇ VERİMİ GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜK''

Havuç üreticilerinden Şevket Uç ise, devletin kendilerini desteklemesi gerektiğini söyleyerek, "Havuç verimi geçen yıla oranla düşük. Bunun sebebi ise yaz mevsiminin kurak geçmesi ve sulamanın tam olarak yapılamadığından kaynaklıyor. Havucu sulamak için yer altı kaynaklarını kullanmak zorunda kaldık kuyudan su çektik ancak elektrik çok pahalı. Biz havuç üreticileri olarak su probleminin çözülmesi noktasında yetkililerden yardım bekliyoruz. Bizleri devlet desteklemeli. Havuç susuzluktan dolayı geçen yıla oranla bu yıl verimi yarı yarıya düştü. Bu olayda bizleri zarar ettiriyor" ifadelerini kaydetti.