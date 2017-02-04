Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistanlı ismi Omanakuttan olarak açıklanan 45 yaşındaki dansçı, sahnede dans ettiği sırada aniden yere yığıldı. Bunun dansın bir parçası olduğunu düşünen izleyiciler hiç bir tepki gösteremedi.

PERDE ÇEKİLDİ

Dansçı ile beraber dans eden hocası, yere düşen Omanakuttan'nın yanına yaklaşıp durumunun kötü olduğunu anlamasından sonra sahnenin perdesini çekip yardım çağırdı.





HAYATINI KAYBETTİ

Yere yığılan sanatçının dans ederken gayet sağlıklı göründüğü ve tek ayak üzerinde durduğu görüldü. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı hayatını kaybettiği açıklandı. Hindistan'da yaklaşık yirmi beş yıldır şarkıcılık yapan ve yaklaşık 400 kez sahneye çıkan dansçının ölüm nedeni açıklanmadı.



