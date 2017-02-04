Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde 14 nüfuslu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 32 yaşında, evli ve 1 çocuk babası olan Berat Polatoğlu İtalya'nın Napoli kentinden Dünya Kuaförler Konfederasyonu (Confederation Mondial Coiffure) tarafından düzenlenen saç kesim ve saç şekillendirme yarışmasında büyük başarı elde etti. Yarışmaya katılan Türk ekibi olarak dünya 3'üncülüğünü kazanan Berat Polatoğlu, bireyselde ise kesim-şekillendirme dalında dünya ikincisi oldu.

KATILMAK İÇİN KARDEŞİNİN CEP TELEFONUNU SATTI

Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Başkanlığı'nca seçilen 5 kişi ile birlikte milli takım olarak yarışmaya gitmek için kardeşinin 3 bin lira değerindeki cep telefonunu satttığını anlatan Polatoğlu, yakınlarının da verdi desteği ile İtalya'ya gittiğini kaydetti. Bireysel dalda gerçekleştirilen "kesimşekillendirme" kategorisinde dünya ikincisi olan Polatoğlu, 28 ülkeden çok sayıda ekibin katıldığı yarışmada Türkiye ekibinin ise üçüncülük elde ettiğini ifade etti.

"SABAHLARA KADAR UYUMADIM"

Yarışmada aldığı başarı ile Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Polatoğlu, "Heyecandan sabahlara kadar uyumadım. Modeller, stiller ve tasarımlar üzerinde çalıştım. Her zaman hedefim en iyilerden olmak. İnşallah bunu başaracağımı düşünüyorum. Artık kentimize terör değil güzellikler lazım. Diyarbakır'ın güzelliklerle, sanatla, barış, kardeşlikle anılmasını istiyoruz. Bu başarıyı elde ettikten sonra da müşterilerim bir hayli arttı" dedi.