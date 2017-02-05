Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Solaklar mevkisinde Cihan K. idaresindeki 41 BG 904 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşıp ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücünün eşi Serpil K, 1 yaşındaki oğlu E.K, Fatma A. ve Mehmet Emin A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.