Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Solaklar mevkisinde Cihan K. idaresindeki 41 BG 904 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşıp ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücünün eşi Serpil K, 1 yaşındaki oğlu E.K, Fatma A. ve Mehmet Emin A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
05.02.2017 - 01:27 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : kocaeli,kaza,trafik kazası,
444216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444216.aspx
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