Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmin başkenti Antalya’nın vizyon projelerinden Sarısu-Tünektepe teleferiği hizmete açıldı. 1706 metre uzunluğundaki teleferikle Tünektepe’nin eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler bu hizmetten 12 Şubat’a kadar ücretsiz yararlanacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı resmî açılışın ardından ücretler, bir kişi 15, iki kişi 20 TL olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 30 yıllık Tünektepe Teleferik projesini düşük bir maliyetle hayata geçirdiklerini belirterek, “Proje 14 milyon 694 bin 818 TL’ye mal oldu. Teleferiğimizin 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma, Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Belirlediğimiz rakam Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir” diye konuştu. İHA