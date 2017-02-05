Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisi gibi bakımevinde yaşayan 66 yaşındaki Aparecido Dias Jacob ile hayatını birleştiren Valdemira, dünyanın en yaşlı nişanlısı oldu. Nişan merasimi, Pirassununga’daki bakımevinde “Hayal Projesi” isimli bir kuruluş tarafından düzenlendi. Kuruluşta görev yapan Fabiane Zaffalon, “3 senedir birliktelerdi. Kendi başlarına evlenemiyorlardı. Gönüllerin birleşmesine yardımcı olduğumuz için mutluyuz” dedi. Valdemira da, “Nişanlımı çok seviyorum. Onsuz yaşayamam” diye konuştu.