Kendisi gibi bakımevinde yaşayan 66 yaşındaki Aparecido Dias Jacob ile hayatını birleştiren Valdemira, dünyanın en yaşlı nişanlısı oldu. Nişan merasimi, Pirassununga’daki bakımevinde “Hayal Projesi” isimli bir kuruluş tarafından düzenlendi. Kuruluşta görev yapan Fabiane Zaffalon, “3 senedir birliktelerdi. Kendi başlarına evlenemiyorlardı. Gönüllerin birleşmesine yardımcı olduğumuz için mutluyuz” dedi. Valdemira da, “Nişanlımı çok seviyorum. Onsuz yaşayamam” diye konuştu.
106 yaşında nişanlandı
05.02.2017 - 08:44 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’da bakımevinde yaşayan Valdemira Rodrigues de Oliveira, doktorların uyarılarına rağmen 106 yaşında nişanlandı.
Etiketler : Valdemira Rodrigues de Oliveira,
444255 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444255.aspx
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