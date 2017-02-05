Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.Uludağ'a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin temel ulaşım aracı olarak tercih ettiği teleferik seferlerine bir gün ara verildi.Bursa Teleferik AŞ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tesisin şiddetli lodos dolayısıyla bugün kapalı olacağı bildirildi.