Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.Uludağ'a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin temel ulaşım aracı olarak tercih ettiği teleferik seferlerine bir gün ara verildi.Bursa Teleferik AŞ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tesisin şiddetli lodos dolayısıyla bugün kapalı olacağı bildirildi.
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
05.02.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.
Etiketler : bursa,teleferik seferleri,
444289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444289.aspx
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