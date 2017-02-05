Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da ambulans ve itfaiye ihbar hatlarının "112" altında toplanması sonrası asılsız ihbar sayısında önemli gerileme oldu.Yeni sistemde arayan kişinin numarası ve yerinin tespit edilebildiğine dikkat çeken yetkililer, asılsız ihbara cezai işlem uygulanmaya başlanacağına dikkati çekiyor.

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen, ülke genelinde acil çağrı numaralarının tek numarada toplanması sistemine geçilmesi çalışmalarında Manisa'nın pilot illerden birisi olduğunu belirterek, 1 Ağustos 2016'dan bu yana etaplar halinde üç kurumun tek numarada birleştiğini kaydetti.

Vatandaşın ambulans, itfaiye ve AFAD ile ilgili tüm ihbarlarını 112'yi tuşlayarak verebildiğini, çağrıyı karşılayan ekibin ihbarın niteliğine göre ilgili birime yönlendirdiğini ifade eden Şen, bu sayede toplam ihbar sayısının azaldığını, kurumlar arasında koordinasyonun tek noktadan sağlanabildiğini ve asılsız ihbar sayısının da azaldığını vurguladı.

Şen, Manisa'da uygulama öncesini kapsayan 2015 Haziran-Aralık döneminde 112'ye toplam 1 milyon 56 bin çağrı geldiğini, sistemin faaliyete geçmesi sonrası geçen yılın son 6 ayında bu sayının 838 bine düştüğünü aktardı.

Asılsız ihbarlar mercek altında



Asılsız ihbarlarla ilgili 17 ilçede veri tabanı çıkarıldığını, birden fazla asılsız ihbar yapılan numaraların mercek altına alındığını kaydeden Şen, asılsız ihbarların önemli bölümünün çocuk ve gençler tarafından yapıldığını, ebeveynleri bu konuya karşı hassas olmaya çağırdıklarını dile getirdi.