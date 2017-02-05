Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da ailesi tarafından kayıp olarak bir gündür aranan E. B. oturduğu binanın Bodrum katında ölü olarak bulundu. Merkez Osmangazi ilçesinde ailesi ile birlikte oturan 26 yaşındaki E. B.'nin dün geceden beri eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yapmasına rağmen kendisini bulamadı.



BODRUM KATINDAN AĞIR KOKULAR GELMEYE BAŞLADI

Apartmanının bodrum katından gelen ağır kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptıkları aramada E. B.'yi yerde yatar vaziyette buldular. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekiplerini çağırdılar. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E. B.'nin öldüğü belirlendi.



KARDEŞİ DE 6 YIL ÖNCE HAVUZDA YÜZERKEN BOĞULARAK ÖLMÜŞ

E. B.'nin ölüm haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerine sağlık görevlileri tarafından olay yerinde bulunan 112 acil servis ambulansında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından E. B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı. E. B.'nin kullandığı sentetik uyuşturucu madde nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ailenin 6 yıl önce de başka bir çocuklarının havuzda yüzerken boğularak öldüğü öğrenildi.