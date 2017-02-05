Özgür Genç'in kullandığı 11 TC 935 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir karayolunun Oluklu köyü yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Filiz, oğlu Ahmet Yasir (12), kızı Ceylin, annesi Nadide ve yeğeni Nadire Genç, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ahmet Yasir Genç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'te otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
05.02.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Etiketler : bilecik,bilecik kaza,trafik kazası haberleri,
444317 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER