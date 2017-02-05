Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Genç'in kullandığı 11 TC 935 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir karayolunun Oluklu köyü yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Filiz, oğlu Ahmet Yasir (12), kızı Ceylin, annesi Nadide ve yeğeni Nadire Genç, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ahmet Yasir Genç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.