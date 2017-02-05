Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı içinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta vatandaşlar tarafından Özgür Ö. (32) hareketsiz halde sırt üstü yatarken fark edildi. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Özgür Ö. yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Samsun'da bir belediyede park ve bahçelerde çalıştığı öğrenilen Özgür Ö.'nün arkadaşları polise verdikleri bilgide dün akşam kendisini bonzai içerken gördüklerini söylediler. Özgür Ö.'nün ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.