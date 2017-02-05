Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep, Şanlıurfa, Balıkesir, Mardin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden günlük kesilen 5 bin küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Adanalıların akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı gelen günlük 5 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

“Şırdan tescillenmeli”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, güneydoğu ve çevre illerden gelen şırdanların Adana’da toptancılar tarafından hazırlanıp satıldığını belirtti. Yağmur, “Adana'mıza günlük olarak belirli illerimizden 4 bin şırdan girmektedir. Bu iller Gaziantep, Balıkesir Susurluk, Mardin, Şanlıurfa ve güneydoğu illerimizden geliyor. Şırdanlarımız Adana’daki 3 alıcı firma tarafından toplanıyor ve daha sonra temizlenip, içleri doldurulup satıcılara dağıtılıyor. Ancak Adana’ya geçtiğimiz yıllarda günlük 10-15 bin şırdan gelirken bu rakam bu sene 4-5 bin şırdana düştü. Bunun da sebebi hayvan kıtlığından” dedi.

Adana kebabı ve şalgam suyunun Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından tescillendiğini, şırdanın da tescillenmesi gerektiğini ifade eden Murat Saruhan Yağmur, “ATO’nun meslek komitesi vardır elbet. Onlar bu işe el atmazlarsa ben atarım. Gerekli yazışmaları yaptıktan sonra Adana’ya bu şırdanı belgelettiririm. Çünkü şırdan Adana’nın şırdanıdır” diye konuştu.



“Şırdan azlığı çekiyoruz”

Vatandaşlar soğuk havalarda bile şırdan tezgahlarına yoğun ilgi gösteriyor. Adanalı şırdancılar ise bu durumdan memnun ancak şırdanın yetmediğinden yakınıyor. 25 yıldır şırdancılık yapan Cemil Örkün, “Günde Adana’ya 5 bin şırdan geliyor. O da şırdanı bulabilirsek. Kesimler az olduğundan dolayı şırdanda büyük sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah bunlar da aşılacak. Ancak ithalatla çözülebilir bu sorunlar” şeklinde konuştu.

Şırdanın yapılışından ve pişme süresinden bahseden Örkün, “Her küçükbaş hayvandan bir şırdan çıkıyor. Daha sonra mezbahanelerde yıkanıp bizim imalathanelerimize geliyor. Burada büyük bir aşamadan geçiyor. Baharat, pirinç, kıyma ve kuyruk yağı avcarlanıyor daha sonra şırdan dolduruluyor. 1 buçuk saat civarında büyük kazanlarda kaynayıp daha sonra müşterilere sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise gece yemek yeme kültüründen ve şırdan yemekten oldukça memnun olduklarını ifade etti. Ferhat Topkan isimli vatandaş, 3 yaşındaki kızının şırdan istemesi üzerine şırdancıya geldiğini söyledi. Onur Akbay ise, spor salonundan çıkıp geldiğini, neredeyse her akşam şırdan yediğini kaydetti. Nusret Şahin de, “Soğuk yağmur fark etmiyor. 2 güne bir şırdancıdayız. Şırdan vazgeçilmez lezzetlerimizden birisi. Şırdan Adanamıza özgü bir yemek” dedi.

Şırdan nedir?

Şırdan, koyunun 4 midesinden biridir. Temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır. Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı "şırdan dolması"dır.