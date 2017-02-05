Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. Arazide define aradığı iddia edilen İhsan Arslan'ın üzerine kazı yaptığı sırada kazdığı tünel çözünce toprak altında kaldı. Arslan'ın birlikte define aradığı arkadaşları, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Arslan'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Genç defineci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.