Dün akşam saatlerinde yolu Bakırköy Meydanı’na düşenler, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki gösterisi ile karşılaştı. Binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde birlikte uçarak, değişik şekiller oluşturdu. Sığırcıkların gökyüzündeki dansı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Zaman zaman ayrılıp kısa sürede tekrar birleşen sığırcık kuşları izleyenleri büyüledi.
Sığırcıkların büyüleyen dansı
05.02.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bakırköy’de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, görenleri büyüledi. Kuşların görsel şöleni ilgiyle izlendi.
Etiketler : Sığırcık,
444380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444380.aspx
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