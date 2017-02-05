İlçede deve güreşleri öncesi develerin sahipleri havutları giydirip süsleyerek yürüdü. 18 devenin yer aldığı kortej, Biga Belediyesi önünde son buldu. Yürüyüş, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Yürüyüşün ardından sıra güzellik yarışmasına geldi. Güzellik yarışmasında 13.numarada yarışan Habibe Yüksel’e ait Efe Can isimli deve birinci seçildi.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Türkiye’nin önemli baş pehlivan develerinin Biga’da arenaya çıkacağını bu yarışlar sayesinde ilçeye ilginin arttığını söyledi.