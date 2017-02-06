Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tavşanlı - Domaniç karayolu Çamlıca Kavşağı yakınlarında Kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Domaniç'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Salih Y. (42) yönetimindeki 43 DT 408 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Domaniç istikametine gitmekte olan Serhat B. (31) yönetimindeki 43HE 454 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Hatice Y., Berat Y., Nisa Y., Kaan Mert Y. ve Selin E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.