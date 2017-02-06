Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem kadın hem erkek çalışanlar yarım saat daha fazla uyumak için iş yerinde, masa başında kahvaltı etmeyi tercih ediyor. Bu sonuç, Avansas adlı online satış şirketinin ürünlerinde de kendisini gösteriyor. Sitede, tost, çay ve kahve makinesi satışlarının yanı sıra tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak gibi ürünlere talebin arttığı görüldü. Tek içimlik kahve, poşet çay, bisküvi, gofret, kuruyemiş, diyet ürünleri, tek kişilik peynirler, salamlar, poğaça ve börek satan büfe ve pastanelerin satışlarında da özellikle kış aylarında yüzde 30’a varan artışlar olduğu dikkat çekiyor. İş çeşidine bakıldığında ise, çalışan sayısının az, çalışma saatinin uzun olduğu ajans, mimarlık ofisi gibi alanlarda tek kullanımlık ürünlerle tost ve çay-kahve makinesi alımı artıyor.

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Mevsim şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle ofis çalışanları çoğu zaman açlıklarını atıştırmalıklarla da gidermeye çalışabiliyor. En çok tercih edilen atıştırmalıklar arasında çikolata, bisküvi, gofret, kek ve kuru yemişler yer alıyor. Kadın çalışanlar daha çok tatlı atıştırmalıkları tüketirken, erkekler ise tuzlu ürünlere ve kuruyemişe yöneliyor. Araştırma, kalorisi yüksek olan ürün tüketiminin yaz aylarında yüzde 16 oranında arttığını ve bu ürünlerin ağırlıklı olarak kadın çalışanlar tarafından tercih edildiğini de ortaya koyuyor.