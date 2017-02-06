Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-14.00, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün Beylikdüzü ilçesinin de bazı semtlerine 14.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Şubat Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul,