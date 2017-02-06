Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-14.00, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Beylikdüzü ilçesinin de bazı semtlerine 14.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.