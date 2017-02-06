Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle  meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında  yaralananlar hastaneye kaldırılıyor. 

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi  yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı  zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk  edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

Konya'da zincirleme kaza

 

Konya'da zincirleme kaza

Konya'da zincirleme kaza

Konya'da zincirleme kaza

Konya'da zincirleme kaza

Konya'da zincirleme kaza