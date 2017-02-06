Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4 Şubat 2017 günü saat 23.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, E.K. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada çeşitli markalarda 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.