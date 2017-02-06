Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4 Şubat 2017 günü saat 23.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, E.K. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada çeşitli markalarda 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari’de 8 ton 660 kilogram çay ele geçirildi
06.02.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’deki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Etiketler : kaçak çay,hakkari,
444528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444528.aspx
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