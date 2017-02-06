Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'e geldiğinde çok zorluklar yaşadığını ifade eden Kadim Akça, “Stockholm’de oturan teyzem çok yaşlıydı. Yanlarında kalamadım. Parklarda yattım, aç kaldım, lisan bilmiyordum. Fakat zengin olmaya karar verdim. Zengin bir aile beni yanına aldı ve orada bulaşık yıkadım, çimleri biçtim, her işi yaptım. Üç ay onların yanında kaldım ve daha sonra benim iş bulmama yardımcı oldular. Çalıştım, çok çalıştım ve bu başarıları kazandım” dedi.



Öğretmenin mezarına kitap gönderdi

İsveç'e gelmeden önce öğretmeninin kendisine “Bana bak oğlum senden hiç adam olmaz boşuna uğraşma" sözlerinin kendisine mücadele azmi verdiğini söyleyen Akça “Başarılarımı yazan bu kitaptan iki tane Mersin'de oturan arkadaşıma gönderdim. Biri kendisine, diğerini ise vefat eden öğretmenimin mezarına gömmesini istedim” dedi.