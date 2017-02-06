Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma Mahallesi 212 Sokak'ta bir apartmanda oturan Gülçin Ay, gece mesaisini bitirip sabah eve geldiğinde annesi Nebahat Kervan'ı (55) uyandırmak istedi. Annesinin tepki vermemesi üzerine diğer odada uyuyan kardeşi Hakkı Ay'ı uyandıran Ay, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kervan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kervan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği öğrenildi. Kervan'ın cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.