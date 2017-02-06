Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den 11 şehrin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliğine üyeliği resmileşen Göynük, evrensel eleme kriterlerini yerine getirerek "Sakin Şehir" seçildi. Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan, yaptığı yazılı açıklamada, Göynük’ün, Cittaslow felsefesi ile yaşayan bir kent olduğunu belirterek, "Uluslararası Cittaslow Birliğine üye olmak, Cittaslow olmak bizim için çok anlamlı ve önemli. Bugünden itibaren Cittaslow olan Göynük’ün de dünyadaki güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Göynük, kent hayatının koşuşturmacasından yorulanlar için sakinliğin ve huzurun önem kazandığını yer." ifadesini kullandı.

Türkiye’den 11 şehrin üye olduğu Cittaslow Birliğinde Göynük’ün de yer alacak olmasından çok mutlu olduklarına işaret eden Kazan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Biz de bu felsefenin Göynük’e katacaklarıyla sahip olduğumuz potansiyeli daha da iyi değerlendireceğimize, uluslararası platformda oluşturacağımız strateji ile tanınırlığımızın artacağına yürekten inanıyoruz. Üyelik için ilk adımı 2014'te Seferihisar Belediyesine müracaat ederek attık. Halkımızı da 2014'ten itibaren Cittaslow hakkında bilgilendirdik. Girişimcilerin de yatırımlarını bu doğrultuda yapmalarını teşvik ettik. Turizm sektöründe olanlara hatta bu sektöre ilgisi olanlara eğitimler verdik. Göynük’te termal turizmin gelişmesi için de çabalarımız da sonuç verdi ve termal tesis yatırımlarına da başlandı."

Kazan, kendine has kent estetiği olan Göynük’ün bu dokusunun bozulmaması için imar planlarını hassasiyetle oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.