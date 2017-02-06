Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Muradiye ilçesindeki vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan Bendimahi Çayı'nda kızakla kaydı. Yazın inci kefalinin akıntının tersine yüzerek yumurta bıraktığı Bendimahi Çayı, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, donan çayda kızakla kaydı. Semaverde demlenen çayı içen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Balık bendi alanında işletmecilik yapan Veysel Aktaş, yaz aylarında güçlü akıntı nedeniyle yanına bile yaklaşılamayan çayda, kışın kızakla kayıldığını söyledi. Vatandaşların çayda yazın inci kefali göçünü izlediğini ifade eden Aktaş, "Şimdiyse tamamen donan derenin üzerinde eğlenmeye başladık. Balık bendi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek vatandaşları kendine hayran bırakıyor." dedi.