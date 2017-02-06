Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. iddialara göre; Ekrem Şen idaresindeki 03 ZC 994 plakalı otomobil, Mavi Hastane Kavşağı yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü önünde seyir eden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 L 2555 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen'in kullandığı araç bir anda sağ şeride geçince, bu defa da Murat Aydınlı’nın kullandığı 03 M 0258 plakalı toplu ulaşım aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şen’in kullandığı araç yolun sağ tarafındaki banketin dışına çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, dolmuş içerisinde bulunan Resul Uygur (19), Havva Şen (35), İsmail Enes Pekmezci (19), Serkan Boy (23), Sıddıka Özırak (54) ve Kezban Amasyalı (46) isimli yolcular yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.