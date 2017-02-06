Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, 2 Şubat'ta örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer aldığı ileri sürülen şüpheli C.M'nin üzerinden çıkan mikro SD kartı inceledi. Kartta, İstanbul'da yapılan ve yapılması planlanan eylemler hakkında bir rapor bulan ekipler, rapordan tespit edilen şüphelilerin yakalanması, adı geçen silah ve benzeri malzemelerin ele geçirilmesi için harekete geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe'deki 9 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.