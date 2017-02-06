Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika! Çanakkale'de bir deprem daha oldu.Çanakkale'de sabah 06.51'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremin ardından kaymakamlık, belediye ve AFAD ekipleri bölgede tarama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre; Taşağıl, Tuzla, Yukarı, Çam ve Gülpınar köylerinde hasar ile yıkım meydana geldi.

ÖĞLE SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13.58'de yine 5.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bölgede incelemelerin sürdüğünü aktaran Tavlı, ''Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor. Ayvacık kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçemizde kontrol çalışmalarını sürdürüyorlar. Depremin bu şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun.'' diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM SÖZ KONUSU DEĞİL"



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremi NTV yayınında değerlendirdi.

"Depremin olduğu yer, Bababurnu'nun en batı kesimi; Türkiyen'in batı ucunda bulunan yerlerden biri" diyen Tüysüz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde de burada peşpeşe depremler meydana gelmişti. Bu deprem oldukça sığ bir derinlikte oluştu ve yörede kuvvetle hissedildiğini düşünüyorum. Sadece kötü yapılmış yapılarda bazı hafif hasarlar beklenebilir; çatlaklar oluşması mümkün. Bu tür hasarlar varsa da, tespit yaplmadan önce girmemekte yarar var.

Bu bölge için çok büyük deprem beklentimiz yok. Daha büyük deprem üretecek çok büyük faylar söz konusu değil. Bu uzun bir fay değil. Türkiye'nin diri fay haritasına geçmiş bir fay değil. Bu depremi üreten fayın ne olduğu konusunda mevcut bir bilgi yok.

Bu depremin ardından 4-4,5 büyüklüğünde deprlemleri beklemek mükün. Belli bir süre aktivite olacaktır ama daha büyük bir deprem beklentisi söz konusu değil."



MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Büyüklük

6/2/2017 08:01:16 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 08:00:24 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:57:05 1.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:25 2.4 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:55:02 2.1 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:49:36 2.9 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:42:05 1.7 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:41:35 2 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:39:57 2.3 Türkiye Çanakkale Ayvacik

6/2/2017 07:32:18 2.6 Türkiye Çanakkale Ayvacik