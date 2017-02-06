Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Savaş’a ait park halindeki 07 HJJ 66 plakalı özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede otobüsü tamamen kaplayan alevler, büyük maddi hasara neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda, otobüs kullanılamaz hale geldi.Jandarma olay ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, yangının kundaklama olabileceği üzerinde duruluyor.