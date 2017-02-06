Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde avlanan Kuşadalı balıkçıların, Saat: 08.45 sıralarında bir grup göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolundaki ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Kuşadası Körfezi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, lastik bir bot içerisindeki 19 Suriye uyruklu gözmen yakalandı. Suriyeli göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından İl göç idaresine teslim edildi.

