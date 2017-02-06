Muğla’nın Dalaman ilçesinde kaçak kazı yapılacağı duyumunu alan Dalaman İlçe Jandarma ekipleri kazı esnasında 6 şüpheli ve kazıda kullanılan suç aletlerine el koydu. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Darıyeri Mahallesinde izinsiz kazı yapılacağı duyumu aldı. Belirtilen bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli ile birlikte kaçak kazıda kullanılan bir detektör ve iki kazma ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi kültür mirasına zarar veren tarihi eser kaçakçıları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği açıklandı.
Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
06.02.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Etiketler : jandarma,kaçak kazı,haberler,
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