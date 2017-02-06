Lüleburgaz’a bağlı Ertuğrul Köyü’nde F.E. isimli şahıs girdiğimi ruhi bunalım sonucu evde bulunan kolonyayı içti. F.E. içtiği kolonya sonrası zehirlendi. Zehirlenen F.E. ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan F.E.’nin tedavisi sürüyor.