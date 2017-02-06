Lüleburgaz’a bağlı Ertuğrul Köyü’nde F.E. isimli şahıs girdiğimi ruhi bunalım sonucu evde bulunan kolonyayı içti. F.E. içtiği kolonya sonrası zehirlendi. Zehirlenen F.E. ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunan F.E.’nin tedavisi sürüyor.
Kırklareli'de bunalıma giren şahıs kolonya içti
06.02.2017 - 17:51 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bunalıma giren şahıs kolonya içerek zehirlendi.
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444690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444690.aspx
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