Endless Fairs tarafından 23-25 Şubat 2017 tarihlerinde www.islamiotellerfuari.com adresinde islamiotel.com ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Online İslami Oteller Fuarı’na sayılı günler kaldı. Düşük katılım maliyetleriyle; hızlı, kolay ve yüksek iletişimi mümkün hale getiren Online İslami Oteller Fuarı’nda, Wome Deluxe, Adin Beach, Club Familia, Ramada Erciyes, Kayı Snow, Azra Resort, Mavideniz Otel, Villa Alya, Alya Piynar, Blu Çırağan Bodrum, Ezel Beach Bodrum, Armoni Hotels, Selge Beach otelleri ziyaretçileri ile buluşacak.



Otel arayışında olan tatilciler Online İslami Oteller Fuarı sayesinde hayallerindeki tatil için seçimlerini kolaylıkla yapacak. Online İslami Oteller Fuarı, tatilcilere fuar kalabalığından ve karmaşasından uzak bir şekilde rahatça markaları inceleme olanağı sağlayacak.



Online fuarda canlı görüşme fırsatı

Türkiye’nin önde gelen markalarının katılacağı fuarda girişimciler broşür, afiş, katalog gibi materyallere tek tıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda tatilciler marka yetkilileri ile kameralı olarak da görüşme fırsatı yakalayabilecek. Bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar vasıtasıyla ziyaret edilebilecek olan Online Franchise Fuarı’na dünyanın her yerinden tek tıkla erişilebilecek.



Zaman ve bütçe tasarrufu

Online İslami Oteller Fuarı’na dünyanın herhangi bir yerinden katılmak için web sitesine tıklamanın yeterli olduğunu belirten Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Online İslami Oteller Fuarı sunduğu olanaklar ile zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyor. Fuarlar dijital platformda gerçekleştirildiği için bütçeleri diğer fuarlardan çok daha düşük oluyor. Aynı zamanda herhangi bir stant kulum masrafı da yok. Online Franchise Fuarı sayesinde bir fuara katılmak için sadece internet bağlantısının olması yeterli oluyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından kolayca bağlantı sağlanabiliyor” dedi.



Markalara hedef kitlelerine dair detaylı istatistik ve bilgiler

Verimlilik, ölçülebilirlik gibi konuların klasik pazarlama süreçlerinde her zaman soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Gökmen Özdemir, “Gelişen teknoloji ile tüm süreçlerin veri tabanlarında kayıt altında olması, bu soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Online İslami Oteller Fuarı’nda biz de veri tabanımızı, fuarın ihtiyaçlarına göre özel olarak konfigüre edebiliyoruz. Kendi veri tabanımız haricinde Google Analytics entegrasyonu ile anlık ve tam analiz alabilmeyi mümkün kılıyoruz” dedi.



Fuarların en önemli kazançlarından birinin network olduğunu belirten Özdemir sözlerine şöyle devam etti; “Ancak doğru segmentlere ayrılmamış ve düzenli kayıt altına alınmamış kartvizit bilgileri ve notlar, networkün gücünü azaltıyor. Endless Fairs sistemimiz üzerinden gerçekleştirilen her iletişim ve etkileşim düzenli şekilde kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar istenildiği zaman online içerik yönetim sistemi aracılığı ile incelenebiliyor. Düzenli bir şekilde indirilebiliyor ve arşivlenebiliyor. Bir stant başında iken görüşülen onlarca kişinin bilgilerinin ve konuşmalarının not alınmasına, bunun için zaman harcanmasına gerek olmadan, tüm bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınıyor.”