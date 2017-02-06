Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde uygulama yapan ekipler, Özel Harekat, Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi'nin desteğiyle merkez Seyhan İlçesi Şehitlik Caddesi'ne girdi. Ekipler, şüphelileri tek tek kontrol edip, motosiklet ve araçları durdurarak tescil kayıtlarını inceledi.





EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Yunus Timleri bölücü terör örgütü yandaşlarının binaların duvarlarına yazdığı slogan ve yazıları sprey boya ile kapattı. Uygulama sırasında ekipleri gören Mehmet Kıran, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kıran'ın kaçtığını fark eden motosikletli ekipler de peşinden gitti.





ÇATIDA YAKALANDI

Yunus Timleri, bir evin avlu duvarından atlayıp, binanın çatı katına gizlenen Mehmet Kıran'ı, yakaladı.Adana'da polisten kaçan terörist çatıda yakalandı





"KİMLİĞİM YOKTU" DEDİ ANCAK PKK'YA ÜYELİKTEN ARANDIĞI BELİRLENDİ

"Kimliğim yoktu, o yüzden kaçtım" diye Kıran'ın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirlendi. Mehmet Kıran sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.