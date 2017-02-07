Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkeolog Berta Lledo, 2000 yılında geldiği Türkiye’de, 600’ü aşkın mürettebatıyla suya gömülen fırkateynin hazin hikayesini öğrendi. 2007’de fırkateynin, Kushimoto kenti kıyılarındaki batıkları üzerine çalışmaya başladı. Yaptığı araştırma, inceleme ve derlemeleri tezi olarak vererek doktora programını tamamladı. Çalışmada Ertuğrul’un Japonya’ya gönderilmesi ve batmasına ilişkin politik ve tarihi sonuçlar ile batıkta bulunan 8 bin objenin sosyolojideki yansımaları ele alındı. Lledo “Doktora çalışmamla Osmanlı tarihine dünya çapında bir katkı sunmak istedim” dedi.