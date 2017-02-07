Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kahta ilçesine bağlı Gülahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hamza Yıldırım (10) ile kardeşi Birdal Yıldırım (8) babaları ile birlikte Gülahmet köyünde bulunan taziye evine gitti. Hamza ve Birdal taziye evinden çıkarak sokaktaki bahçe duvarının dibinde oynamaya başladı. Çocuklar duvarın dibinde oynadığı esnada duvarın yıkılması sonucu Yusuf Hamza Yıldırım ile Birdal Yıldırım yıkılan duvarın altında kaldı. Köy sakinleri olayı fark ederek çocukları yıkılan duvarın altından çıkardı. Yaralı çocuklar köy sakinlerinin çağırdığı 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Göçeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuklardan Birdal Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.