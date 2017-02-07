Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenmişti.