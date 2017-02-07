İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenmişti.
Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı
07.02.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : antalya,fetö,pdy,operasyon,haberler,
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