Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen 23 Ocak’ta görevine başladıktan 3 gün sonra yaptığı “Mesleki kıdem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim” açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Kaymakam Abdullah Aslaner’den boşalan Suluova Kaymakamlığı görevine 10 gün sonra Vural Karagül atandı.Şehre gelen Vural Karagül’ü makamında kabul edip görevinde başarılar dileyen Amasya Valisi Salih Işık, Suluova’daki kamu hizmetlerinin bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle devam edeceğine inandığını belirtti. Kaymakam Karagül ise tarih ve kültür şehri olan Amasya’nın güzel ilçelerinden birinde görev yapacak olmaktan son derede mutlu olduğunu söyledi.