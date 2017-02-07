Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri durumu müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise siz karışamazsınız diye bağırmaya başladı. Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren turizm şoförü polisleri itmeye ve vurmaya başladı. Ardından turizm şoförü polislerden bir tanesine yumruk attı.



Vatandaş polise vuran zanlıyı linç etmeye çalıştı

Polislerin şiddete maruz kaldığını gören vatandaşlara araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Trafikte araçlarını durdurarak tartışmanın yaşandığı yere gelen vatandaşlar polise yumruk atan turizm şoförünü linç etmeye kalktı. Bunun üzerine yumruk yiyen polis, linç edilmeye çalışılan turizm şoförünü vatandaşların elinden kurtarmaya çalıştı. “Durun, yapmayın” diye araya giren polis dayak yediği şoförü vatandaşların elinden kurtardı.



Şoför kendisini vatandaşlardan kurtaran polise tekrar saldırdı

Polisin kendisini vatandaşlardan kurtarması üzerine turizm şoförü tekrar saldırganlaştı. Kendisi linç edilmekten kurtaran polise tekrar saldıran, Turizm şoförü polisi itelemeye başladı. Bunun üzerine çaresiz kalan polis saldırgan şoförü biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şoför gözaltına alındı