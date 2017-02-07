Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde boş arazide yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Alfa ile Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda patika yolun 20 metre ilerisinde kaya altında 3 adet varil bulundu. Gömülü vaziyetteki varilde 99 kilogram 600 gram ağırlığında esrar çıkarıldı.

Narkotik ve kriminal polis ekipleri, uyuşturucunun sahipleriyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattılar. Soruşturma sürdürülüyor.