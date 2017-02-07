Tokat'ta, ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan Sultan Gürşen'i (89) il merkezinden Turhal'a götüren Ömer Öztürk'ün (47) kullandığı 60 HZ 107 plakalı ambulans ile Kadir Kaya (66) yönetimindeki 60 AY 084 plakalı kamyonet, Karayolları Şube Müdürlüğü önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü Kaya olay yerinde, Gürşen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan ambulans sürücüsü ile hasta yakınları Güleç Gürşen (26) ve Arslan Gürşen (48) ile hemşire Mahiye Kaptan Durmuş (28), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Tokat'ta ambulans kaza yaptı, 2 ölü 4 de yaralı var
07.02.2017 - 13:36 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'taki feci kazada kamyonet sürücüsü ile ambulansla hastaneye götürülen kişi hayatını kaybetti, hasta yakınlarının da arasında olduğu 4 kişi yaralandı
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444920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444920.aspx
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