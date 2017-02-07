Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Güneş Gürler (44) idaresindeki 07 YN 445 plakalı otomobil, Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, Serkan Can idaresindeki 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gürler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Gürler'in cesedi, Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.
Yolcu otobüsüne arkadan çarptı, feci şekilde öldü
07.02.2017 - 13:54 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Etiketler : ambulans,kaza,trafik kazası haberleri,
444923 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444923.aspx
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