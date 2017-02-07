Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Güneş Gürler (44) idaresindeki 07 YN 445 plakalı otomobil, Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, Serkan Can idaresindeki 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gürler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Gürler'in cesedi, Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.